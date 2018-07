Bekritiseerde onderwijsbestuurder hekelt afkeuring vmbo-examens door inspectie

Eindexamens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig verklaard door fouten school

22 leerlingen definitief gezakt, rest mag achterstand schoolexamens voor januari 2019 inhalen

Postema weigert als enige bestuurder van koepel waar VMBO Maastricht onder valt op te stappen, ondanks oproep PvdA

In plaats van zo ongecontroleerd naar buiten te treden, had de inspectie samen met de school een analyse moeten maken van wat er aan de toetsing ontbrak, meent Postema. Hij ligt zelf ook onder vuur door de kwestie.

''Klopt het dat gedetailleerde, door de inspectie vastgestelde programma's van toetsing en afsluiting tot ondoenlijke situaties leiden op veel scholen in Nederland? En dat er sprake is van heel veel afwijkingen op scholen - afwijkingen waar de leerlingen van het VMBO Maastricht nu zo voor worden gestraft? Gaat de minister de inspectie de opdracht geven hier nu ook zelf onderzoek naar te doen?'', vraagt hij zich in de verklaring af.

Als zo'n onderzoek er komt, is volgens ouders, docenten en schoolleiders in het hele land ''de ramp niet te overzien'', stelt Postema. ''Het onderzoek zou aldus beter een vooruitkijkend en verbeterend karakter kunnen hebben, dan dat wederom met de botte bijl van de inspectie wordt gehakt. Daar is geen leerling in Nederland bij gebaat.''

Postema benadrukt in zijn verklaring dat hij het onderzoek naar het examendebacle bij het VMBO Maastricht afwacht, voordat hij conclusies trekt. ''Ik zal dan niet aarzelen op basis hiervan mijn verantwoordelijkheid te nemen'', besluit Postema zijn verklaring.

Opstappen

Naast onderwijsbestuurder is Postema fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. De partij heeft Postema eerder opgeroepen te vertrekken. Deze boodschap kwam donderdagmiddag per ongeluk via WhatsApp naar buiten.

Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen wilde via een WhatsApp-bericht aan fractieleider Lodewijk Asscher laten weten dat de positie van de onderwijsbestuurder niet langer houdbaar is. Maar in plaats hiervan, zette ze de boodschap per ongeluk in haar openbare status. "Lo, we kunnen Postema niet overeind houden", luidde het bericht, dat inmiddels is verwijderd. "Iemand moet nu bellen dat hij de eer aan zichzelf moet houden."

Postema weigert te vertrekken. Eerder deden zijn collegabestuurders dat wel.

