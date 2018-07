Weerbericht: Geregeld zon, zomers warm en droog

Vooral in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later zal de zon steeds meer de overhand krijgen. In de avond kan de bewolking terugkeren. Het blijft de hele dag droog.

De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig met kracht 3 of 4.



In het weekend wordt het weer een wisselwerking tussen wolken en zon. De temperaturen liggen tussen de 21 en 28 graden en de droogte houdt aan.

Hittekaart

