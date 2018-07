Tiener krijgt jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor moord Nick Bood (16)

Volgens de rechtbank in Haarlem is er voldoende bewijs dat Yasin N. het slachtoffer met voorbedachte rade in het hart heeft gestoken. Het incident vond plaats op 27 april 2017.

De negentienjarige medeverdachte Mads van den P. krijgt drie maanden jeugddetentie. Hij is schuldig bevonden aan mishandeling met voorbedachte rade. Hij heeft het slachtoffer geschopt.

Nick is tijdens een drukke uitgaansavond aangevallen en dat is door veel mensen gezien. Volgens de rechtbank wilde N. wraak nemen, omdat de tiener uit Assendelft geld van hem en Van den P. had gestolen. De twee verdachten hebben hun slachtoffer opgewacht en van achteren aangevallen.

Volgens ooggetuigen zijn N. en Van den P. weggerend, nadat Nick in elkaar was gezakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Zijn stiefbroer heeft hem zien sterven.

De stiefbroer krijgt 15.000 euro schadevergoeding, omdat hij als gevolg van de aanval aan een posttraumatische stressstoornis lijdt.

