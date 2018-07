Gewonde bij grote brand op industrieterrein in Zeeuwse Ritthem

De brand is ontstaan door kortsluiting tijdens onderhoud in een meterkast op het terrein. Het bedrijf in kwestie is gespecialiseerd in opslag en transport van voedselproducten. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Het slachtoffer was nog bij kennis en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter is meegevlogen vom eventueel extra hulp te verlenen.

De Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat de brandweer heeft opgeschaald naar een zeer grote brand, vanwege de kans op verspreiding van het vuur.

Ingestort

Op het terrein staan meerdere bedrijfshallen. De eerste hal, waar de brand is begonnen, is inmiddels ingestort. De brand is overgeslagen naar een tweede hal, die gedeeltelijk is ingestort. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur naar een derde hal overslaat.

De Adviseur Gevaarlijke Stoffen is gealarmeerd. Het is nog niet bekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Er worden nog metingen gedaan.

Rook

De veiligheidsregio waarschuwt mensen voor de vrijgekomen rook, die over de Westerschelde trok. Het scheepvaartverkeer is gewaarschuwd en kan niet in de buurt van het terrein komen.

Een NL-Alert is verzonden met de waarschuwing voor mensen die benedenwinds wonen en werken. Hen wordt aangeraden om binnen te blijven en hun ramen, deuren en ventilatieroosters te sluiten.

De rook gaat momenteel recht omhoog, waardoor overlast voor de omgeving volgens de veiligheidsregio sterk zal verminderen. Desondanks blijven de waarschuwingen om binnen te blijven van kracht.