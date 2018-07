Gewonde bij grote brand op industrieterrein in Zeeuwse Ritthem

Rond 23.00 uur arriveerden twee kranen, die de stalen constructie van de hal uit elkaar konden trekken, zodat de brandweer van binnenuit kon blussen. Rond 23.15 uur werd het sein brand meester gegeven. Het nablussen zal nog geruime tijd in beslag nemen, liet de veiligheidsregio weten.

De brand ontstond door kortsluiting tijdens onderhoud in een meterkast op het terrein. Het bedrijf in kwestie is gespecialiseerd in opslag en transport van voedselproducten. Ondanks dat de weg naar de locatie is afgezet, zijn er geen problemen voor het verkeer.

Het slachtoffer was nog bij kennis en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter is meegevlogen om eventueel extra hulp te verlenen.

De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand, vanwege de kans op verspreiding van het vuur. De medewerkers van het bedrijf waar de brand woedde, zijn tijdelijk opgevangen op een andere locatie. De veiligheidsregio heeft inmiddels weer afgeschaald.

Ingestort

Op het terrein staan meerdere bedrijfshallen. Twee hallen kunnen volgens de veiligheidsregio als verloren worden beschouwd. De brandweer focust zich nu op de derde hal. In de Westerschelde worden schermen geplaatst om te voorkomen dat vervuild bluswater of producten van het bedrijf in het water terechtkomen. Volgens de laatste metingen is dat niet het geval.

De Adviseur Gevaarlijke Stoffen is gealarmeerd en er zijn metingen gedaan om te zien of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Daarbij zijn geen verdachte waarden gemeten.

Rook

De veiligheidsregio waarschuwt mensen voor de vrijgekomen rook, die over de Westerschelde trekt. De rook heeft Terneuzen bereikt. Die plaats ligt aan de overkant van de Westerschelde. Het scheepvaartverkeer is gewaarschuwd en kan niet in de buurt van het terrein komen. De trein in het havengebied rijdt weer, maar niet via het terrein waar de brand woedt.

Er is een NL-Alert verzonden met een waarschuwing voor mensen die benedenwinds wonen en werken. Mensen werd aangeraden om binnen te blijven en hun ramen, deuren en ventilatieroosters te sluiten. Dat advies is inmiddels ingetrokken.

Alert blijven

De veiligheidsregio raadt mensen aan alert te blijven en de ramen en deuren opnieuw te sluiten als de rook weer toeneemt. Enkele personen hebben rook ingeademd. Ze zijn onderzocht en blijken in orde te zijn.

De overlast voor de omgeving is volgens de veiligheidsregio sterk verminderd.