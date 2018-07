Man moet vijf jaar gevangenis in voor gewelddadige gijzeling

Ook is de man veroordeeld voor vrijheidsberoving, afpersing en het bestelen van het slachtoffer. Zijn 42-jarige vriendin uit Woerden is veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Zij is schuldig bevonden aan vrijheidsberoving, afpersing en diefstal.

Het stel heeft het slachtoffer naar een woning in Woerden gelokt. Daar werd hij gestoken, geslagen en vastgebonden. Het duo heeft hem meerdere dagen vastgehouden, onder meer in de kelderbox van de woning. In de tussentijd hebben ze bijna 10.000 euro van zijn rekening gehaald.

De rechtbank in Utrecht rekent het de man aan dat hij eerder voor geweldsdelicten is veroordeeld. Volgens deskundigen heeft de vrouw een zeer kwetsbare persoonlijkheid en lijdt ze aan een ernstige posttraumatische stressstoornis. Daarom worden de strafbare feiten die zij heeft gepleegd, haar in verminderde mate toegerekend.

