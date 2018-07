Geen cel meer geëist voor vermeende jihadganger uit Eindhoven

S. werd echter bij de Turks-Syrische grens niet doorgelaten en is op 21 december 2016 opgepakt.

De vrouw bekeerde zich in de zomer van 2016 tot de islam en vertrok zonder iemand iets te zeggen richting Syrië. Donderdag in de rechtbank ontkende ze dat ze zich bij IS wilde aansluiten. S. was naar eigen zeggen op een spirituele zoektocht en had in Syrië vluchtelingen willen helpen, zei ze. De officier noemde dat "ongeloofwaardig".

Justitie denkt dat S. zich bij IS wilde aansluiten en baseert zich met name op brieven en passages in schriften en notitieblokken, die de Eindhovense later tot boeken heeft uitgewerkt. Daarin stelt ze begrip te hebben voor terroristische aanslagen, zoals de aanslagen die in Brussel en Parijs zijn gepleegd. Volgens de Eindhovense zijn de passages verkeerd uitgelegd en heeft ze onder meer één boek geschreven vanuit het perspectief van een IS-strijder.

Zij en haar advocaat benadrukten dat ze niet daadwerkelijk in Syrië is geweest of in contact is gekomen met IS-strijders. "Het was een reis", aldus de verdachte. Wel schreef ze ook in brieven aan haar ouders en zus over "werk bij IS". "Ik heb mijn spullen gepakt om me in Raqqa aan te sluiten bij IS", schreef ze eveneens.

Volgens deskundigen in het Pieter Baan Centrum is er bij S. geen sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Er is wel sprake geweest van radicalisering. Onder invloed van een theoloog met wie ze verplicht moest praten, denkt ze nu genuanceerder over het geloof.