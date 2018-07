Utrecht plaatst bloembakken op drukke pleinen tegen mogelijke aanslagen

Dat heeft het stadsbestuur donderdag besloten. Het college van Utrecht "wil niet blind zijn voor wat er gebeurt in andere Europese steden", schrijft de gemeente in een persbericht.

Het plaatsen van de bakken geldt als aanvullende maatregel, momenteel zijn er volgens de gemeente al bestaande niet-zichtbare maatregelen in werking. Met de bloem- en boombakken hoopt het college het risico op een aanslag met een voertuig in de stad te beperken. Bij het Jaarbeursplein wordt de aanvullende maatregel ook uitgevoerd, nadat de herinrichting is afgerond.

Het stadsbestuur gaat over twee jaar onderzoeken of de bakken moeten blijven of omgezet moeten worden in definitieve barrières voor de pleinen.