Minder waterverbruik na oproep tot zuinigheid van drinkwaterbedrijven

Dat concludeert Trouw na navraag te hebben gedaan bij de drinkwaterleveranciers.

Het waterverbruik bij PWN, dat water in Noord-Holland levert, ligt nu nog wat hoger dan normaal, maar aan het eind van vorige week was dat nog 40 procent hoger dan normaal.

Vitens levert 30 procent meer water af dan normaal. Het bedrijf doet dat in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en een deel van Utrecht. Het verbruik wordt echter wel beter over de dag verspreid, bevestigt een woordvoerder van Vitens.

"We hebben opgeroepen het gebruik van water beter te spreiden. Geef bijvoorbeeld de planten niet aan het eind van de middag een sproeibeurt, maar pas in de schemering. Dan hebben we geen piekbelasting en blijft de druk over de hele dag gelijk", zegt hij.

Net als in Noord-Holland nam het waterverbruik in Zeeland volgens Evides vanwege de warmte en droogte aan het eind van vorige week toe. Na het weekend is die piek weer licht afgenomen. Ook in Noord-Brabant werd minder water verbruikt dan verwacht. Drinkwaterbedrijf BrabantWater ging uit van 50 procent meer waterverbruik, maar dat werd 40 procent.

Zuinig

Ondanks het lagere verbruik blijven drinkwaterbedrijven oproepen om zuinig met water te doen. Met name in de piekuren is dat belangrijk, omdat de waterdruk anders kan afnemen en er mogelijk bruin water uit de kraan komt. Dat is niet schadelijk voor de volksgezondheid, maar drinkwaterbedrijven willen het wel voorkomen.

Die piekuren liggen tussen 6.00 uur en 9.00 uur en 18.00 uur en 22.00 uur. Volgens waterbedrijven is het vanwege de grote vraag naar water op die momenten niet verstandig om dan de tuin te sproeien of de vaatwasser aan te zetten.

De verwachting is dat de droogte tot eind volgende week aanhoudt. Pas dan neemt de kans op buien toe en inmiddels is het neerslagtekort zo hoog dat dat tekort met één bui niet direct weggewerkt is.