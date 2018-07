Openbaar Ministerie luisterde journalist af na moord op broer kroongetuige

Dat laat het OM woensdag weten in een verklaring naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

Het afgeluisterde gesprek vond plaats op 29 maart, een dag na de moord op Reduan, de broer van de kroongetuige. De journalist probeerde bij een van zijn bronnen informatie in te winnen over die gebeurtenis.

De officier van justitie gaf toestemming voor de afluisteroperatie, maar dat bevel werd niet voorgelegd aan het College van procureurs-generaal of de parketleiding van het parket Amsterdam, zoals wel gebruikelijk is. Daarmee heeft "niet de vereiste interne toetsing plaatsgevonden", aldus het OM in een verklaring. De betreffende opname zou nooit zijn beluisterd en uiteindelijk zijn vernietigd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat uitkomt dat het OM op ongeoorloofde wijze journalisten bespioneert. In juni werd bekend dat het OM vorig jaar zomer telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad opvroeg. Bovendien werden telefoongesprekken tussen de krantenmedewerker en een verdachte afgeluisterd en trachtte het OM ook een ontmoeting tussen die twee af te luisteren.