Openbaar Ministerie luisterde journalist af na moord op broer kroongetuige

Dat laat het OM woensdag weten in een verklaring naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

Het afgeluisterde gesprek vond plaats op 29 maart. Dat was een dag na de moord op Reduan B., de broer van de kroongetuige. Laatstgenoemde getuigt over een reeks liquidaties in het criminele milieu. De journalist probeerde bij een van zijn bronnen informatie in te winnen over de moord op diens broer. Dat gesprek vond plaats in de openbare ruimte, waar de politie richtmicrofoons had geplaatst.

De betreffende opname is nooit beluisterd en werd uiteindelijk vernietigd, meldt het OM.

De officier van justitie gaf toestemming voor de afluisteroperatie, maar dat bevel is niet voorgelegd aan het College van procureurs-generaal of de parketleiding van het parket Amsterdam, zoals wel gebruikelijk is. Daarmee heeft "niet de vereiste interne toetsing plaatsgevonden", schrijft het OM in de verklaring.

Volgens het OM zijn de betrokkenen, onder wie de journalist en de advocaat van de verdachte van de moord op B., al eerder op de hoogte gebracht van de afluisteroperatie.

Het is de tweede keer in korte tijd dat bekend wordt dat het OM op ongeoorloofde wijze journalisten bespioneert. In juni werd duidelijk dat het OM in de zomer van 2017 telefoongegevens van een verslaggever van het Brabants Dagblad heeft opgevraagd. Bovendien werden telefoongesprekken tussen de journalist en een verdachte afgeluisterd. Ook heeft het OM geprobeerd een ontmoeting tussen de twee af te luisteren, maar dat mislukte.

'Onbegrijpelijk'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren zijn ''verbijsterd'' dat het OM opnieuw in de fout is gegaan met een afluisteroperatie van een journalist. ''Het is onbegrijpelijk dat ze hun zaken niet op orde hebben'', zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Het is volgens hem ''extra pijnlijk" omdat de wet op de bronbescherming net door de Eerste Kamer is aangenomen.

NVJ en Genootschap nemen deze zaak hoog op en vragen van het OM en de minister van Justitie om maatregelen, die een herhaling van deze uitglijder moeten voorkomen.

