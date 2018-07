Onderwijsinspectie ontving 28 klachten over VMBO Maastricht

Dat blijkt woensdag uit een overzicht dat minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De eerste klacht werd al in februari 2016 gedaan. Veel van de overige meldingen - de laatste stamt van 16 juni - zijn vrijwel identiek. "Lesuitval", "Heel veel lesuitval", "Overmatige lesuitval", "Structurele lesuitval", luidt een bloemlezing van de toelichtingen op de klachtenlijst.

Meerdere ouders hebben ook brieven gestuurd aan de directie van het VMBO Maastricht en de LVO, de koepel waar de school onder valt. In de toelichting van een van de klachten valt te lezen dat een ouder "brede zorgen" had over de kwaliteit van het onderwijs. De ouder heeft dit ook aangekaart in een rechtstreekse e-mail aan de inspecteur.

Onderzoek

De onafhankelijke toezichthouder Auditdienst Rijk (ADR) gaat onderzoeken of de Inspectie voor het Onderwijs in dit geval steken heeft laten vallen. De onderzoekers beginnen deze maand nog en krijgen tot uiterlijk november de tijd, schrijft minister Slob.

De ADR houdt toezicht op het financieel beheer van de Rijksoverheid en valt onder het ministerie van Financiën. De dienst buigt zich nu op verzoek van Slob over het toezicht door de Inspectie op het Onderwijs op het VMBO Maastricht.

Sinds is gebleken dat geen van de eindexamenleerlingen van het VMBO Maastricht de vakken had afgerond en klaar was voor het eindexamen, zijn ook vragen over de Inspectie voor het Onderwijs gerezen. Die greep niet in, terwijl de toezichthouder tientallen klachten van ouders had ontvangen.

Hoe het onderzoek er precies uit gaat zien, bepaalt de ADR zelf.

Interim-bestuurder

Op verzoek van Slob stelt de raad van toezicht van de school deze week een interim-bestuurder aan die de ''volledige verantwoordelijkheid voor het VMBO Maastricht'' draagt. Communicatie richting de gedupeerde leerlingen loopt de komende tijd via de school, maar ook hiervoor zal de interim-bestuurder verantwoordelijk zijn.

De afhandeling van het debacle wordt uit handen genomen van de laatst overgebleven bestuurder van de scholenkoepel LVO. LVO-bestuurder en PvdA-senator André Postema maakt vooralsnog geen aanstalten om op te stappen, terwijl minister Slob heeft laten doorschemeren dat hij moeilijk kan aanblijven.

Naast een onderzoek naar de rol van de Inspectie voor het Onderwijs, wordt ook breder gekeken naar de kwaliteit van schoolexamens in Nederland. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de VO-Raad en wordt geleid door Geert ten Dam, de voorzitter van de Universiteit van Amsterdam.

