OM eist in hoger beroep twintig jaar cel vanwege doodsteken Rotterdammer

De eis bij het gerechtshof in Den Haag is twee jaar hoger dan de straf die de rechtbank in Rotterdam hem vorig jaar conform de eis heeft opgelegd. De verdachte, Elvis P., is zelf in beroep gegaan.

De fatale steekpartij heeft tot veel ophef geleid, ook omdat Van Aken een fervent Feyenoord-supporter was. Voor hem werd een stille tocht naar De Kuip georganiseerd. De aanleiding voor de steekpartij was volgens de aanklager een beroving.

De in Frankrijk geboren P. had diezelfde nacht in de buurt al drie voorbijgangers met geweld beroofd en kwam daarna Van Aken tegen. Toen die weigerde zijn telefoon af te geven, zou P. hem hebben neergestoken met een mes. Daarna zou hij er met Van Akens telefoon en portemonnee vandoor zijn gegaan. Het slachtoffer is op straat gestorven.

De aanklager eist een hogere straf dan eerder is opgelegd, omdat de man in 1999 ook al eens is veroordeeld voor een gewelddadige beroving. P. had zichzelf in 2016 bij de politie gemeld, maar deed er daarna al snel het zwijgen toe.

Het hof doet op 18 juli uitspraak.

