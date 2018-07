Verdachte moord op broer kroongetuige al in 2017 benaderd voor liquidatie

Dat werd donderdag duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting tegen S., die niet aanwezig was. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte op 21 juni bekend dat de veertigjarige man uit Hilversum heeft bekend dat hij Reduan B. op 29 maart heeft doodgeschoten in Amsterdam.

S. kreeg in januari van dit jaar de opdracht om een garagebox te huren waar de vluchtauto gestald kon worden. Hij kreeg naar eigen zeggen twee dagen voor de moord informatie over het slachtoffer, zoals een foto, werkadres en werktijden. Ook kreeg hij te horen hoe hij de liquidatie moest uitvoeren.

Reduan B. is de broer van Nabil B., een kroongetuige die meerdere verklaringen heeft afgelegd over liquidaties en pogingen daartoe in Amsterdam en Utrecht. Reduan B. werd nog geen week nadat het OM naar buiten bracht een cruciale getuige in diverse moordzaken te hebben, doodgeschoten.

Het OM zegt geen enkele twijfel te hebben dat de dood van Reduan B. een "afgrijselijke reactie" is op het als kroongetuige meewerken van diens broer. S. wil echter niets over andere betrokkenen zeggen en van wie hij de opdracht heeft gekregen om B. dood te schieten.

Afluisteren

Advocaat Nico Meijering, die samen met Juriaan de Vries inviel voor kantoorgenoot Christian Flokstra, kwam donderdag uitgebreid terug op het nieuws dat woensdag via de NOS naar buiten kwam, dat het OM in deze zaak een journalist heeft afgeluisterd. Hij haalde daarbij hard uit naar de werkwijze van het OM.

Ten eerste is er volgens de advocaten sprake van een grote inbreuk op het recht van bronbescherming. Daarnaast heeft het OM besloten om, ondanks een bevel van de rechter-commissaris dat niet te doen, de opname van het gesprek te vernietigen. "Eventueel ontlastend materiaal voor onze cliënt is hiermee verwijderd en kan ook nooit meer terug worden gehaald", aldus Meijering. "Deze mening is ook de rechter-commissaris toegedaan."

De advocaat doelt op het ontbreken van kennis bij zijn cliënt dat hij de broer van de kroongetuige moest doodschieten. "Het niet-hebben van deze wetenschap zal meewerken in de strafmaat", verduidelijkt Meijering.

Volgens de advocaat heeft het OM het afluisteren van de journalist doelbewust "onder de pet willen houden". De officier van justitie benadrukte echter dat de inhoud van het gesprek tussen de journalist en diens bron, een dag na de moord, bij niemand bekend is. "Dat de rechter-commissaris dus stelt dat er mogelijk ontlastend materiaal is verwijderd, vinden wij onbegrijpelijk en speculatief."

Gwensley G.

Naast S. staat ook Gwensley G. terecht. De 34-jarige man uit Den Haag wordt verdacht van wapenbezit. De politie vond na de liquidatie van B. meerdere vuurwapens in een tas die in het water was gegooid. Op het vuurwapen zat DNA van de man uit Hilversum.

Op het andere wapen, een pistoolmitrailleur, zat DNA van G. Hij verklaarde dit wapen misschien ooit in zijn handen te hebben gekregen, maar nooit in bezit te hebben gehad.

In de woning van de vriendin van de man uit Den Haag werden nog twee wapens aangetroffen. Hij zegt deze te hebben gevonden in een kelderbox. G. werd in eerste instantie ook van medeplichtigheid aan de moord verdacht, maar uit onderzoek bleek dat hij hier niks mee te maken had.

De officier van justitie Caroline Cnossen, geloofde niks van het verhaal dat de verdachte de twee wapens in zijn bezit heeft gevonden en vermoedt dat hij betrokken is bij wapenhandel. Het OM eiste donderdag 3,5 jaar celstraf. De man is al eerder veroordeeld voor wapenbezit.

De rechtbank doet op 19 juli uitspraak.

Kamervragen

De dood van Reduan B. zorgde voor een schok en leidde tot Kamervragen of het OM wel in staat was om de familieleden van de kroongetuige te beschermen. Volgens justitie had de broer zelf gezegd slechts beperkt beveiligd te willen worden. Na zijn dood werden de andere familieleden in allerijl naar het buitenland overgebracht.

De volgende zitting in deze zaak is 2 oktober.