Tien jaar cel geëist voor in brand steken partner in Almere

Het stel had al langere tijd relatieproblemen, schetst justitie. Na een tijdje elders te hebben gewoond, was de man eind november weer thuisgekomen.

In de nacht van 3 december ging het mis. Toen de man als eerste was gaan slapen, las de vrouw berichtenverkeer tussen hem en een vriendin. Kort daarna stichtte ze brand in de slaapkamer waar haar man lag te slapen.

Hij kon in eerste instantie niet naar buiten, omdat de deurklink niet meer in de deur zat en de sleutels uit het slot waren gehaald. Uiteindelijk vond hij de sleutels toch en wist hij via het balkon te ontkomen.

In de woning gooide de vrouw vervolgens benzine over haar man heen en hield ze een gasbrander in zijn buurt. De man trok vervolgens snel zijn kleren uit. Hij heeft bij het incident brandwonden opgelopen, maar heeft het wel overleefd.

Depressief

Volgens deskundigen die de vrouw hebben onderzocht, is ze verminderd toerekeningsvatbaar. De vrouw is depressief en lijdt aan een posttraumatische stressstoornis.

Dat neemt volgens de officier van justitie echter niet weg dat ze "zeer doelgericht te werk is gegaan". Zo had ze onder meer jerrycans met benzine klaargezet.

Ook wordt ze ervan verdacht enkele dagen voor haar daad rookmelders onklaar te hebben gemaakt. Uit internetgegevens van de vrouw bleek dat ze in de maand ervoor had gezocht naar informatie over "brand stichten zonder sporen achter te laten" en "erven na moord".

