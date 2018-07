OM eist tot dertien jaar cel voor doodschieten man Rotterdam

Yildirim werd op 3 mei vorig jaar bij de Dynamostraat in Rotterdam neergeschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond voor de ingang van het Ikazia Ziekenhuis neergelegd. Hij is later die dag overleden.

Volgens de aanklaagster ''is de dood van Ingomar schokkend, evenals het gemak en de koelbloedige vanzelfsprekendheid waarmee de verdachten vuurwapens bij zich dragen en gebruiken''. Door het lukraak schieten in de openbare ruimte, konden ook andere, toevallige passanten geraakt worden, benadrukte ze. Het liep uit de hand tijdens de illegale verkoop van vuurwapens, waar het slachtoffer bij betrokken was.

De hoogste eis is voor hoofdverdachte Tijan S. (24), die volgens de officier van justitie op twee verschillende plekken op Yildirim schoot en ook het dodelijke schot loste. Bovendien wordt hij verdacht van nog andere incidenten. Clayton D. (24) zou ook op het slachtoffer hebben geschoten maar hebben gemist. Tegen hem eiste het OM zeven jaar cel wegens poging tot doodslag. Eén jaar cel is geëist tegen Omar P. (22) wegens wapenbezit. De drie hebben al een flink strafblad.

Voor een vierde verdachte, Alfa D. (35), heeft het OM vrijspraak gevraagd, omdat er geen bewijs is voor zijn betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

