Dodelijk gif gestolen uit kluis museumdepot in Leiden

De politie waarschuwt voor de gevaren van het gif en heeft de zaak in onderzoek.

Het potje met gif zou eventueel tentoongesteld worden in het Rijksmuseum Boerhaave, maar was tot die tijd in het museumdepot opgeslagen om te voorkomen dat er iets mee zou gebeuren. "Curare is een (pijl)gif dat onder andere door inheemse stammen wordt gebruikt voor de jacht", aldus de politie.

De agenten beschrijven het gif als een "klein zwart blokje, iets kleiner dan een suikerklontje". Het zit in een glazen potje met een rode deksel. Mensen die het gif aantreffen, worden opgeroepen het niet aan te raken.

"Naast het gif zijn we wat restauratieinstrumenten en werkgeld kwijt, maar dat gaat maar om een paar honderd euro. Onze grootste angst is dat er iets vervelends gebeurt met dat gif, want het kan potentieel heel gevaarlijk zijn", vertelt een woordvoerder van het Rijksmuseum Boerhaave.

Sporen

De inbraak werd woensdagochtend rond 8.50 uur ontdekt. Aan de voorzijde van het depot zijn sporen van de inbraak gevonden. Zo stond er een raam open en waren er sporen van iemand die hier doorheen is geklommen. De technische en digitale recherche doen onderzoek naar de inbraak.

Het Rijksmuseum van Oudheden, dat ook gebruikmaakt van het depot, is op de hoogte van het incident. Het museum weet nog niet of zijn spullen ook gestolen zijn.