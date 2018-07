Nederland mag Russische deserteur uitleveren aan thuisland

De man, die zegt uit het Russische leger te zijn gedeserteerd, zou toegang tot staatsgeheimen hebben gehad. Hij heeft kennis over onder meer de grensverdediging en oorlogstactieken. De Rus probeerde in een kort geding tegen de Staat te voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd.

Volgens zijn advocaat werd de Rus eerst vervolgd wegens desertie, maar omdat dat uitlevering in de weg zou staan, luidde de aanklacht later dat hij mede-militairen opgelicht zou hebben.

De rechter vindt het niet aannemelijk dat de Russische autoriteiten de man voor andere delicten dan voor de genoemde fraude zullen vervolgen. Ook is er geen gegronde reden om aan te nemen dat de man slecht behandeld zal worden.

De Rus vluchtte in oktober 2015 en kwam via Kazachstan en Israël in Mexico terecht. Hij wilde van daaruit naar de Verenigde Staten, maar werd via Schiphol teruggestuurd naar Israël. In Nederland werd hij aangehouden, omdat er een uitleveringsverzoek was. Zijn asielverzoek in Nederland werd afgewezen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!