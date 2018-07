Droogte levert vooral in zuiden en oosten van het land problemen op

Dat bleek woensdag tijdens een bijeenkomst van de Unie van Waterschappen en de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) in het Noord-Brabantse Someren, dat in dat hooggelegen gebied ligt.

"De hoeveelheid water in Nederland is ongelijk verdeeld. We hebben twee soorten watersystemen", zei Cees van Bladeren, beleidsadviseur van de Unie van Waterschappen.

Het lager gelegen deel van Nederland profiteert daardoor van het water uit de Rijn en de Maas, maar het hoger gelegen deel is volgens Van Bladeren afhankelijk van neerslag en het water dat in de grond vastgehouden wordt.

Grondwater

Doordat dat grondwater in Zuid- en Oost-Nederland steeds lager komt te staan, kunnen boeren daar de komende weken last van krijgen. Boeren in het waterschap Aa en Maas, waar Someren toe behoort, mogen bijvoorbeeld al geen gebruik meer van het oppervlaktewater maken om hun land te sproeien.

De boeren moeten het water daarom uit grondwater halen, waar ze een vergunning voor moeten hebben. "Het grondwater is verdeeld in twee lagen. Boeren mogen alleen gebruik maken van de hogere laag", legt Lambert Verheijen uit. Hij is dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas.

"We zien dat het grondwaterpeil in de bovenste laag zakt, dus als de droogte lang aanhoudt zou het kunnen dat boeren hun land niet meer kunnen besproeien. Maar de drinkwatervoorziening is niet in gevaar. Die wordt uit de onderste laag gehaald en daar zit nog voldoende water in om drinkwater voor deze zomer te leveren", aldus Verheijen.

Aanhoudende droogte

Ook de komende weken houdt de droogte aan. Het KNMI, ook aanwezig in Someren, gaf aan dat er landelijk gezien pas vanaf eind volgende week kans is op neerslag van betekenis. "De komende negen á tien dagen wordt in grote delen van het land geen of nauwelijks neerslag verwacht", zei Edwin Büscher, veiligheidsmeteoroloog van het KNMI.

Na die periode is er volgens Büscher kans op regen, maar een einde aan de droogte betekent dat niet. "De lucht blijft droog en de temperaturen hoog."

En ook een flinke regenbui maakt niet direct een eind aan de droogte, omdat het aantal millimeter dat valt niet genoeg is om het neerslagtekort weg te werken. Op dit moment is dat tekort in Nederland gemiddeld 160 millimeter. Maar op sommige plaatsen is dat al 200 millimeter.

Vanaf 1906 wordt de hoeveelheid gevallen neerslag gemeten en een neerslagtekort is normaal in de zomer, maar de huidige droogteperiode is al hoger dan de 5 procent van de periodes waarin het neerslagtekort het hoogst was.