Geen explosief aangetroffen in stadion sc Heerenveen na bommelding

Het onderzoek heeft de hele ochtend geduurd, omdat de politie het zeker voor het onzekere wilden nemen. "Het was een serieuze melding", aldus de politiewoordvoerder. Er zijn speurhonden en bomexperts ingezet tijdens de zoektocht.

Sportstad Heerenveen, het sportcomplex naast het stadion, is al vrijgegeven. Het stadion wordt waarschijnlijk in het begin van de middag vrijgegeven. "Omdat de dreiging daarop gericht was, bouwen we de veiligheidsmaatregelen daar wat langzamer af", zegt de woordvoerder.

Van wie de dreiging afkomstig is, kan de politie nog niet zeggen. "Dat wordt nog onderzocht, daarom kan ik daar nog niets over zeggen", meldt de woordvoerder.

Het Friesland College was eerst ook afgesloten, maar werd eerder op de ochtend al vrijgegeven.

Training

De politie laat weten dat er geen gebouwen ontruimd zijn, omdat er nog niemand aanwezig was toen de politie om 7.00 uur ter plekke kwam. De huizen tegenover het stadion zijn niet afgezet.

Een woordvoerder van sc Heerenveen wil niet zeggen bij wie de melding binnenkwam of hoe laat, maar hij vertelt wel dat rond 5.30 uur al medewerkers van de club en beheerder Sportstad Heerenveen bij elkaar kwamen. Toen is ervoor gezorgd dat er geen mensen in het gebouw aanwezig zijn en is alles afgezet.

De training van de eerste selectie van sc Heerenveen woensdagochtend is afgelast, meldt de Leeuwarder Courant. De selectie traint niet in het stadion, maar op het sportcomplex Langezwaag nabij het stadion.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!