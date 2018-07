OM eist celstraf van zes jaar tegen jihadist Victor D.

De voormalige postbode uit de Overijsselse plaats Heeten is een bekeerling en noemt zich Zakariyah al Hollandi. De zaak tegen hem en vier andere verdachten diende voor de rechtbank in Rotterdam.

D. vertrok in maart 2013 naar het strijdgebied. Het is niet bekend waar hij nu precies is. Zijn advocaat Françoise Landerloo heeft na de eis wel via Whatsapp contact met hem gehad.

Volgens haar viel de eis hem mee en wacht hij de uitspraak over twee weken af. ''De keus is aan hem om terug te keren of niet.'' D. heeft voor zijn vertrek al in media verteld over zijn beweegredenen om naar het strijdgebied te gaan.

Tegen twee andere verdachten werden celstraffen van negen jaar geëis. En het OM eiste tegen een vierde verdachte zes jaar. Het proces tegen een vijfde bekeerling, Jeroen van D., werd aangehouden.