Zeker zeventig appartementen ontruimd na brand in flat Leeuwarden

"De brand is onder controle", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland aan NU.nl weten. "De rookoverlast is ook verdwenen. Het is niet meer te zien dat hier brand was."

Vanwege de brand en de evacuatie wordt opvang geregeld voor de getroffen bewoners.

Het volledige flatgebouw is geëvacueerd, omdat de brandweer nog niet weet of er sprake van asbest in het gebouw is en vanwege de rookoverlast. De mensen staan buiten het flatgebouw te wachten tot ze mogelijk weer naar binnen mogen.

