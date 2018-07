Twee verdachten aangehouden na beschieting Amsterdamse woning

De politie herkende de twee verdachten die op een scooter zaten. Toen het tweetal de politie zag, vluchtten ze te voet verder. De politie moest een paar schoten lossen om de verdachten aan te houden.

Rond 4.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat bewoners meerdere schoten gehoord hadden. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de schietpartij. Er kwamen ook geen ambulances ter plaatse. De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend.

Op een foto is te zien hoe ten minste drie kogels door de ruit van een portiekwoning op de tweede etage gegaan zijn. De straat is afgezet voor sporenonderzoek en er wordt onder meer naar kogelhulzen gezocht. De politie roept getuigen op zich te melden.

Het is de derde keer in een week tijd dat een pand in en rond de hoofdstad wordt beschoten. Zo werd afgelopen vrijdag een woning beschoten en een handgranaat achtergelaten in Diemen. Een paar dagen daarvoor was een slagerij op de Van Woustraat in Amsterdam het doelwit.

