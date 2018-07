VUmc schikt voor 2,3 ton na indienen onrechtmatige declaraties

Het ziekenhuis moet een boete betalen van ruim 116.000 euro en daarbovenop eenzelfde bedrag dat het OM ziet als onterecht verdiend vermogen.

Het OM vindt de strafbare feiten bewezen en noemt de aangeboden transactie passend. In de onderzochte periode heeft het ziekenhuis bij zeker zes patiënten een hoger tarief bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht dan bij de uitgevoerde behandeling paste.

De fiscale opsporingsdienst FIOD begon eind 2014 met het onderzoek. Aanleiding hiervoor was een melding van de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit, over mogelijk onjuiste declaraties die werden ingediend bij zorgverzekeraars. Vastgesteld is dat dagverpleging werd gedeclareerd voor patiënten die via de spoedeisende hulp naar de afdeling kindergeneeskunde waren doorgestuurd. Dat was onterecht, bleek uit onderzoek van deze dossiers.

Het OM heeft geen aanwijzingen dat binnen het ziekenhuis bewust werd aangestuurd op de onrechtmatige declaraties. Ook zou niemand er persoonlijk voordeel van hebben gehad. Het ziekenhuis heeft de fouten erkend en heeft verbeteringen moeten doorvoeren.