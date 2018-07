Geen vergunning Harleydag Woerden vanwege onrust tussen motorclubs

Een woordvoerder van de gemeente Woerden bevestigt berichtgeving hierover door het AD en RTV Utrecht.

Dat er geen vergunning voor de achttiende editie van de motordag op 14 juli wordt gegeven, heeft meerdere redenen, zo legt de woordvoerder uit. "De laatste tijd is er onrust geweest tussen verschillende motorclubs hier in Woerden. Er bestaat een kans op een confrontatie tussen rivaliserende motorclubs en het veiligheidsplan is daar niet op berekend."

Ook speelt mee dat een man uit Woerden onlangs is aangehouden, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de beschieting van het pand waarin Panorama gevestigd is. Hij is president van de motorclub Chapter Silencio, afdeling Woerden, van de Caloh Wagoh MC Main Triad.

Een auto die bij de recente aanval op het pand van De Telegraaf als vluchtwagen gediend zou hebben, zou in Woerden gestolen zijn. "Het zijn al die dingen bij elkaar", aldus de zegsvrouw.

