Lidl volgt besluit ALDI en stelt leeftijdsgrens aan verkoop energiedrank

Volgens de Lidl speelt de discussie al langer. "Dit thema komt bij ons niet zomaar uit de lucht vallen. We hebben ook gekeken naar Engeland, dat eerder ook al een leeftijdsgrens instelde. Wij vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen bij thema's die spelen."

ALDI kondigde dinsdagochtend al aan dat er een leeftijdsgrens zou komen van veertien jaar. Net als bij alcohol vindt de leeftijdscontrole plaats aan de kassa. Beide supermarkten zeggen het besluit genomen te hebben om gezondheidsredenen. Ook speelt "de bezorgdheid in de samenleving over de consumptie van energydrinks door kinderen" een rol.

"Het Voedingscentrum berichtte al dat de consumptie van energiedranken op die leeftijd schadelijk is. Nu ook de ALDI hiermee stopt, vonden wij het een goed moment om ook een leeftijdsgrens in te stellen." Volgens het Voedingscentrum zouden jongeren onder de dertien jaar geen energiedranken moeten drinken, en boven de dertien jaar wordt aangeraden hooguit één blikje per dag te drinken.

Lidl zegt dat er geen overleg tussen verschillende ketens is geweest, maar hoopt dat meer supermarkten het voorbeeld volgen.

Albert Heijn laat weten het besluit van de andere supermarkten een goede zet te vinden, maar heeft zelf nog geen concrete plannen voor het bijstellen van de leeftijdsgrens. "Ook wij vinden dat er iets moet veranderen met de verkoop van energiedrankjes. Eerder haalden we de grote blikken energiedrankjes al uit de schappen, en we zijn nu met elkaar in gesprek over de verkoop van andere energiedrankjes."

Cocaïne

Uit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen die regelmatig energiedrankjes drinken meer kans lijken te hebben om later in hun leven cocaïne te gebruiken. Ook is er een hoger risico op alcoholisme.

Doordat er veel suikers, cafeïne en andere oppeppende stoffen in energiedranken zitten, kunnen jongeren rusteloos worden of last krijgen van slaapproblemen en hartritmestoornissen. Bij een te hoge dosis is er zelfs een risico op geelzucht of diabetes en kan het lichaam uitdrogen.

Nog hogere grens

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zei in het Radio 1 Journaal erg blij te zijn met het besluit, en hoopt dat andere supermarkten volgen. Ook pleit de organisatie voor een nog hogere leeftijdsgrens, omdat ook jongeren boven de veertien jaar te veel energiedrankjes consumeren.

Op veel scholen en ziekenhuizen worden de omstreden energiedrankjes al niet meer verkocht, na een waarschuwing van de gezamenlijke kinderartsen tegen het gebruik van energiedrankjes door jongeren.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zei in januari niets te zien in een landelijk verbod op de verkoop van energiedrankjes. Wel kondigde hij een onderzoek naar de effecten van de drankjes aan.

