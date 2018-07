Politie houdt tieners met luchtdrukwapens aan in Losser

Maandagavond kreeg de politie meerdere meldingen over jongeren die met wapens over straat liepen, zo laat de politie op Facebook weten. Daarop trokken agenten eropuit met kogelvrije vesten, want het was niet duidelijk om wat voor wapens het ging.

Eenmaal ter plaatse, werd het de agenten snel duidelijk om wat voor wapens het ging. De jongens werden aangehouden en de vier luchtdrukwapens zijn in beslag genomen.

In juni maakte de politie nog bekend dat het aantal incidenten met nepwapens toeneemt. Daarop is een campagne gestart om mensen in te lichten over de gevaren van rondlopen met nepwapens en luchtdrukwapens.

