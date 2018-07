Agent eenheid Den Haag vervolgd voor verkoop informatie uit politiesysteem

De 62-jarige Johannes B. uit Zoetermeer wordt gelijktijdig berecht met de 50-jarige Johannes B. uit Raamsdonkveer. De verdachte uit Raamdonksveer zou de politie-inspecteur hebben omgekocht.

De verdachten zijn niet verschenen bij de eerste zitting in de zaak voor de rechtbank in Den Haag. De man uit Raamsdonkveer zit vast voor een ander vergrijp. Met de politie-inspecteur gaat het volgens zijn advocaat zeer slecht. De Zoetermeerder zou zijn huis niet meer uit durven.

De advocaat pleit ervoor een reclasseringsrapport over de agent te laten opstellen. Maar de officier van justitie ziet daar het nut niet van in. ''Er was geen sprake van drank- of drugsmisbruik of bijzondere omstandigheden. Deze man was twintig jaar in loondienst bij de politie, hij werd geprezen door zijn collega's en dan zou hij ineens dit gedaan hebben'', benadrukte ze. De rechtbank heeft haar op dit punt gelijk gegeven.

In november werd bekend dat de politieman was opgepakt. Details over de verdenkingen werden toen nog niet bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende zitting in de zaak zal plaatsvinden. De rechtbank verwacht dat de inhoudelijke behandeling pas volgend jaar zal volgen.