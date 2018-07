Vier docenten Rijswijks Lyceum ontslagen wegens examenfraude

De docenten zijn vrijdag per direct uit hun functie gezet. Zij worden ontslagen. Er zal ook aangifte worden gedaan. De herexamens van de betrokken leerlingen zijn ongeldig verklaard. Ze kunnen in augustus hun herexamen opnieuw doen.

''Voor zover ik het kan overzien, is het gegaan zoals dat behoort te gaan. Maar de informatie is nog vers. De school treft nu ook maatregelen richting betreffende docenten", aldus minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) in een reactie.

De examenfraude kwam aan het licht toen bij de tweede correctie van het herexamen geconstateerd werd dat scores hoog waren en antwoorden van een paar kandidaten sterk overeenkwamen met de antwoorden uit het correctievoorschrift. De schoolleiding heeft daarop onderzoek ingesteld.

Onverteerbaar

De vier leraren hebben het gesjoemel met de herexamens toegegeven. Ze deden dit volgens het bestuur ''ten behoeve van de school en de leerlingen''.

Volgens Arno Peters, bestuursvoorzitter van scholenkoepel VO Haaglanden, is er binnen de school geschokt gereageerd. ''Dit mag niet, kan niet en is onverteerbaar. De school zal alles doen om de zeven leerlingen goed voor te bereiden op het nieuwe herexamen'', zegt de voorzitter. Volgens hem is het nog nooit eerder voorgekomen dat er examenfraude op de school is gepleegd.

De schoolleiding heeft de Inspectie van het Onderwijs vrijdagavond op de hoogte gebracht van de kwestie. De Rijswijkse school telt in totaal honderdveertig docenten en ongeveer duizend leerlingen.