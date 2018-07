Verdachte van geweldsincidenten Delft opgepakt met handgranaat in auto

Het gaat om een 40-jarige man uit Den Haag, aldus justitie. Eerder kon nog niets over zijn identiteit of de verdenkingen jegens hem worden bekendgemaakt, omdat de verdachte in beperkingen zat. Dit houdt in dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaten.

Op 17 mei ontploften twee handgranaten in de stad. Een toevallige voorbijganger raakte hierdoor lichtgewond. De man, die als verdachte in beeld was gekomen, werd op 12 juni staandegehouden in Noordwijk, waar op dat moment een noodverordening gold. In zijn auto werden vervolgens wapens, munitie en een handgranaat aangetroffen, aldus het OM. Een 22-jarige man uit Den Haag, die bij hem in de auto zat, is opgepakt voor wapenbezit.

Bij een doorzoeking van een pand in Rijswijk, "waar de veertigjarige Hagenaar kennelijk verbleef", is nog een handgranaat en drugs aangetroffen. De bewoner van het pand, een dertigjarige vrouw, is opgepakt voor het bezit van deze spullen. De drie verdachten zitten allen nog vast.

Onderzoek

In de afgelopen periode hebben meerdere geweldsdelicten plaatsgevonden in Delft. Zo is er op 12 juni geschoten op een winkel en een horecazaak en werd op 27 juni een handgranaat gevonden voor de deur van een ander bedrijf. De man wordt vooralsnog alleen verdacht van de incidenten op 17 mei.

"De zaken worden apart van elkaar onderzocht, maar wel door hetzelfde onderzoeksteam", zegt het OM. Justitie houdt nog met "alle scenario's rekening".