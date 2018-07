Brandweer druk met natuurbranden door aanhoudende droogte

De brandweer roept mensen op om extra alert te zijn op brand in natuurgebieden.

Er zijn extra voorzorgsmaatregelen genomen voor de komende weken. Zo zijn er op verschillende plekken in de natuur extra waterputten aangelegd en zijn er afspraken met defensie gemaakt over ondersteuning van blushelikopters.

In half Nederland geldt de hoogste alarmfase voor natuurbranden. De brandweer en natuurorganisaties werkten eerder nog met vijf waarschuwingskleuren, nu met twee (regulier risico en extra alert).

Budel

Onder meer in Budel (Noord-Brabant) woedt sinds zondagmiddag een grote natuurbrand. Er was brandweer vanuit Noord-Brabant en Limburg aanwezig om het vuur te bestrijden, dat sinds het begin van avond onder controle is. Het gebied wordt nog nageblust door de brandweer.

De omgeving nabij de Fabrieksstraat werd afgezet en er werd een droneteam ingezet om een compleet beeld van het brandende gebied te krijgen. Het gebied dat getroffen is bestond voornamelijk uit lage begroeiing van grassen en sloeg over naar nabijgelegen bosgebied.

Er is zo'n 10 hectare grond verloren gegaan.

Natuurbranden

In Casteren en Alphen (Brabant) woedden zondag ook bosbranden. De branden waren snel onder controle, maar het nablussen gaat nog door. En aan de Gors in het Brabantse Hoeven ontstond een forse bermbrand. De brandweer kon voorkomen dat deze uitbreidde naar woningen in de buurt.

Een grote heidebrand brak zondagavond uit aan de Blommers in Tilburg. De Blommers ligt aan de rand van Tilburg. De brand veroorzaakte een flinke rookontwikkeling, maar was door een snelle inzet van de brandweer snel onder controle.

