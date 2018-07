Grote natuurbrand in Brabantse Budel

Er is zo'n tien hectare grond afgebrand. De brandweer is nog bezig met het nablussen van het gebied. Er zijn acht blusvoertuigen en een derde peloton ingezet om de brand onder controle te krijgen. Ook is een droneteam ingezet om een compleet beeld van het brandende gebied te krijgen.

De brand woedt in een gebied met veel lage begroeiing van voornamelijk grassen en is uitgebreid naar het bosgebied. De brandweer roept mensen op om uit de rook te blijven. Het gebied is afgezet door de politie.

In de helft van Nederland geldt de hoogste alarmfase voor natuurbranden door de aanhoudende droogte.

Natuurbranden

De brandweer was zondag niet alleen druk met de brand in Budel. Ook in Casteren (Noord-Brabant) brak zondag tot twee keer een bosbrand uit. De branden waren snel onder controle, maar het nablussen ging nog door.

In het eveneens Brabantse Alphen was een flinke bosbrand. Bij de bestrijding zette de brandweer onder meer een drone in. Er was sprake van veel rookontwikkeling, maar in de loop van de middag had de brandweer het vuur onder controle.

En aan de Gors in het Brabantse Hoeven ontstond een forse bermbrand. De brandweer kon voorkomen dat deze uitbreidde naar woningen in de buurt.

