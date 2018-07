Rook brand afvalberg Hengelo wordt minder, blussen gaat nog dagen duren

Brandweer Twente laat op Twitter weten dat het blussen de rook ernstig verminderd, maar dat de stank in de omgeving is toegenomen. De helikopter van Defensie haalt water uit het nabijgelegen Rutbekerveld en gooit per keer 10.000 liter water op het vuur.

De hulp van Defensie werd zondagochtend ingeroepen nadat de brandweer al sinds 23.00 uur aan het blussen was. "De afvalberg is heel groot en er zijn plekken waar wij niet bij kunnen komen met onze middelen", zei de woordvoerder van de brandweer tegen NU.nl. "Daarom gooit de brandweer het water van boven om de grootste vlammen te blussen."

Ondanks de inzet van de helikopter van Defensie kan het dagen duren voordat de brand helemaal is geblust. "De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig met blussen. Daarna is het bedrijf mogelijk nog dagen bezig met nablussen", aldus de woordvoerder.

De brandweer raadt mensen aan ramen en deuren gesloten te houden als ze last hebben van de rook.

