Blushelikopter Defensie ingezet bij grote brand afvalberg Hengelo

Het gaat volgens de brandweer om een afvalberg bij het bedrijf Twence van 100 bij 100 meter en 20 meter hoog. De brandweer heeft opgeschaald naar "zeer grote brand". Het bedrijf heeft zelf ook blusvoorzieningen die worden ingezet.

"De helikopter moet de grootste vlammen gaan blussen. Wij kunnen met eigen middelen niet overal bijkomen", aldus de woordvoerder van de brandweer. "Als de grootste vlammen zijn gedoofd, dan neemt de overlast ook snel af."

Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. "De brandweer is zeker nog uren bezig. Als de brand onder controle is, dan gaat het bedrijf zelf nablussen", zegt de brandweerwoordvoerder.

De eerste melding kwam rond 23.00 uur binnen.

Volgens de brandweer komt er voornamelijk witte rook vrij. Dat betekent dat er weinig schadelijke stoffen in zitten. Doordat er veel plastic in de afvalberg lag, stinkt het wel. De politie meldt dat de rook vooral omhoog trekt en daarom voor weinig overlast zorgt voor de omgeving in Twente.

De brandweer raadt mensen aan ramen en deuren gesloten te houden als ze er last van hebben. Tevens wordt opgeroepen niet meer het noodnummer 112 te bellen vanwege de brand.

