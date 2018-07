Zeer grote heidebrand in natuurgebied Bergen op Zoom onder controle

Wel blijven de hulpdiensten voorlopig nog ter plaatse, omdat "een dergelijke brand gemakkelijk verder kan sluimeren", aldus de veiligheidsregio.

De brandweer was met veel materieel uitgerukt richting het gebied. Het getroffen natuurgebied bevindt zich ten oosten van Bergen op Zoom. Om een goed overzicht te krijgen van de heidebrand, werd zowel een drone als een politiehelikopter ingezet. Het is nog niet bekend hoe groot de schade aan het gebied is.

Door de droogte van de afgelopen dagen is in meerdere regio's een verhoogd risico op natuurbranden. In Midden- en West-Brabant geldt de hoogste fase, namelijk fase 2. Dit betekent dat hulpdiensten extra alert zijn.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!