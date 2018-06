Met olie besmeurde zwanen gewassen in noodopvang Maeslantkering

In het begin van de week is gestart met de opbouw van de locatie die nodig was omdat vele vogels en vooral zwanen in aanraking waren gekomen met stookolie.

Ruim 200 ton van de stookolie lekte vorige week uit een olietanker die in de 3e Petroleumhaven in Rotterdam tegen een steiger was gebotst.

Volgens Rijkswaterstaat kostte het tijd om de waterleidingen aan te sluiten en de stroomvoorziening te regelen. Maar alles is nu gereed. Zo'n zeshonderd zwanen zullen in de opvanglocatie worden schoongemaakt.

Opruimwerkzaamheden

Een week geleden botste het schip, de Bow Jubail van de Noorse rederij Odfjell, met de achterkant tegen de kade. De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66) noemde het een ongekende olieramp voor de stad. "Het is nog een volkomen raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het schip had een loods aan boord, er was helder zicht en met windkracht 3 was er weinig wind."

Donderdag werd in totaal al 160.000 liter opgeruimd. In totaal heeft het schip 217.000 liter stookolie gelekt.

