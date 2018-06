Negen gewonden na ernstig ongeval met vrachtwagen op A4 bij Woensdrecht

De aanrijding gebeurde zaterdagochtend rond 5.40 uur tussen een vrachtauto en een busje. Volgens de politie zijn er twee traumahelikopters ingezet. Ook werden diverse ambulances en de brandweer opgeroepen.

Het verkeer richting Zeeland moet rekening houden met ernstige verkeershinder als gevolg van het ongeval.

Bijkomend probleem is dat de N57 om 11.00 uur dichtgaat voor Concert at Sea. De Brouwersdam wordt dan afgesloten, waardoor het verkeer daar niet meer langs kan. Mensen die naar het strand in Zeeland willen, kunnen hun reis beter uitstellen tot de A4 weer vrij is, zegt Rijkswaterstaat. Wie toch naar Zeeland wil, kan het beste rijden via de A29 en de N59, of eerst naar Antwerpen en dan omhoog.

Zoomland

Bij een ander ongeval op de A4 is een persoon om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Zoomland (bij Bergen op Zoom). Een personenauto botste daar tegen een vrachtwagen. De auto sloeg over de kop en kwam op zijn zijkant terecht.

Het ongeluk gebeurde op de A4 in zuidelijke richting, tussen knooppunt Zoomland (de aansluiting met de A58) en Hoogerheide. De weg is daar dicht.

