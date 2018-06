'Fouten gemaakt bij begeleiding man die willekeurige man doodstak in metro'

Dat zegt een commissie die in opdracht van het AMC een onderzoek heeft uitgevoerd naar het misdrijf. De Volkskrant en AT5 hebben het rapport van de commissie al ingezien en berichten hierover.

Het AMC bezit niet de juiste kennis om iemand als O., een gewelddadige man met een persoonlijkheidsstoornis, te begeleiden, stelt de commissie.

O. had niet op onbegeleid verlof gemogen. Ook had het ziekenhuis meer moeten doen om een andere plek voor de man te vinden.

Het AMC laat in een reactie weten dat zij hebben gedaan wat ze konden, maar dat geen enkele instantie zich over hem wilde ontfermen. Daarom bleef hij in het ziekenhuis.

OM

Reclassering en het OM hebben ook grote fouten gemaakt, volgens de commissie. Zo zijn meerdere gewelddadige misdrijven die hij in Groot-Brittannië pleegde nooit in zijn Nederlandse dossier gezet.

O. kwam eerder in 2017 vrij, nadat hij in de gevangenis had gezeten voor een gewapende overval. Mensen die 'verward' zijn moeten in de gaten worden gehouden om zo te voorkomen dat er iets misgaat. O. had volgens het rapport op die lijst moeten staan, maar dat stond hij niet.

Het OM heeft in de Volkskrant gereageerd en zegt niets fout te hebben gedaan.

Moeder

Kort na zijn vrijlating bedreigde hij zijn moeder met een mes. Daarop werd hij gedwongen opgenomen in het AMC, terwijl hij meer en betere begeleiding had moeten krijgen, staat volgens de krant in het rapport.

De familie van het slachtoffer heeft om een onafhankelijk onderzoek gevraagd.

O. heeft in mei van dit jaar vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen.

De dodelijke steekpartij in de metro vond plaats in de avondspits, vlak bij station Venserpolder. Volgens getuigen liep de verdachte in de richting van het slachtoffer en begon hij hem plotseling te steken. Er ging geen ruzie aan de steekpartij vooraf.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!