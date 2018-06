Grote kans op regionale hittegolf na zomers weekend

Terwijl het vrijdag aan de stranden met 18 tot 20 graden nog relatief fris was, waait de wind zaterdag vanuit het oosten en stijgen de temperaturen op de stranden. De zeewatertemperatuur zal zo'n 17 graden bedragen, meldt Weerplaza.

De warmte houdt ook na het weekend aan. Zondag en maandag is de kans dat de temperatuur boven de 30 graden komt klein, maar na maandag neemt die weer toe.

​Hittegolf

Gezien de temperaturen van donderdag en vrijdag is een regionale hittegolf dan waarschijnlijk in het zuiden van het land - daarvoor moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer worden en moet de temperatuur op drie van die dagen minimaal 30 graden bedragen.

De komende week wordt er geen neerslag van betekenis verwacht, melden de meteorologen. Daardoor neemt het risico op natuurbranden toe. In Zeeland, delen van Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland is open vuur al verboden vanwege de droogte.

Marathon van Apeldoorn

Als de temperatuur zaterdag heel de dag boven de 30 graden blijft, wordt overwogen om de marathon in Apeldoorn niet door te laten gaan. Tijdens het evenement worden in ieder geval extra voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de verwachte hitte, meldt een woordvoerder.

De Midzomermarathon met diverse afstanden door de bossen start vanaf 17.00 uur, maar kan vanwege de temperatuur later beginnen. De zegsman laat weten dat het aantal watertappunten is verdubbeld tot vijftien, zodat de dertienhonderd lopers genoeg kans op verkoeling hebben. Ook fietsen er hulpverleners mee. Als deelnemers echt op hun tandvlees lopen, worden ze uit de wedstrijd gehaald.

Lekker smeren

Ook in andere delen van het land zijn zaterdag evenementen. Op de grens van Zeeland en Zuid-Holland aan de Brouwersdam is Concert at SEA. De woordvoerder van het driedaagse festival geeft aan geen extra maatregelen te nemen. Volgens hem is langs de "verkoelende kust" geen sprake van tropische hitte. Bij de toiletten kunnen bezoekers water tappen. "Daarnaast roepen we op om te blijven drinken en te smeren."

Ook in het Gelderse Beuningen, waar dit weekend het festival Down The Rabbit Hole wordt gehouden, is het vooralsnog "business as usual". Voor grootschalige maatregelen is het weer niet extreem genoeg, aldus een zegsman. "We zijn blij dat het juist lekker weer is." Hij geeft aan dat de festivalgangers hun water gewoon mogen meenemen het terrein op.

