OM eist zes maanden cel tegen man voor fataal ongeluk met jetski

Volgens het OM heeft de man veel te hard en te dicht bij de oever gevaren.

De jongen, afkomstig uit Helmond, was aan het zwemmen in de Maas. Na de botsing is hij verdronken, aldus justitie. De vader van de jongen was getuige van het ongeval.

De verdachte, Leon van de W., ontkent dat hij de jongen heeft geraakt. Volgens de officier van justitie is de verklaring van de vader echter ''glashelder" en wordt deze bovendien ondersteund door ander bewijs. Het kan niet anders, aldus de officier, dan dat Van de W. de jongen heeft overvaren. Voor alternatieve scenario's heeft de politie geen enkel bewijs gevonden.

Vriendin

Behalve Van de W. zelf hebben ook zijn vriendin en een destijds ook jetskiënde vriend verklaard zeker te weten dat Van de W. niet over de jongen heen is gevaren. Volgens de officier kloppen hun waarnemingen niet. Hij hekelde het feit dat de verdachte zo onvoorzichtig heeft gevaren, terwijl het die zaterdag heel druk was op het water.

Volgens de advocate van Van de W. ontbreekt het bewijs voor een aanvaring. Zij vindt dat de rechtbank de man moet vrijspreken.

Na het ongeval volgde direct een zoekactie, waaraan Van de W. ook deelnam. Duikers van de brandweer vonden het levenloze lichaam van de jongen op de bodem van de rivier, op ruim 4 meter diepte, vlakbij de plek waar zijn vader hem ten onder zag gaan.

