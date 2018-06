Vrouw Schiedam wilde met ombrengen baby zwangerschap verhullen

De vrouw wordt verdacht van het opzettelijk doden van het pasgeboren jongetje.

Het lichaam van de baby werd op 7 april door de politie gevonden op het balkon van het appartement waar de vrouw woonde. Dit gebeurde na een melding van medeflatbewoners. Het lichaam van de baby was in een vuilniszak gestopt.

De vrouw wordt ervan verdacht het kind opzettelijk te hebben gedood door het niet te voorzien van de nodige zorg. Daardoor zou de baby kort na de geboorte zijn overleden. Zij wilde deze daad verhullen door het lichaampje te verstoppen en uiteindelijk te laten verdwijnen.

De moeder woonde samen met haar familie in de woning in Schiedam. Zij hadden niet door dat de vrouw zwanger was. Het is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden het kind werd geboren en of daar nog anderen bij betrokken waren.

Het is nog niet bekend wat de vrouw zelf heeft verklaard en hoe zij er psychisch aan toe is. Ze zit nog steeds vast en moet op 6 juli tijdens een zogenoemde pro-formazitting voorkomen in de rechtbank van Rotterdam.

