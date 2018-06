Laatste weermetingen bevestigen recorddroogte in juni

Alleen in het noordoosten en het oosten van Nederland zijn aan het begin van de maand enkele buien gevallen.

Volgens Weerplaza is er op meerdere locaties in Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren minder dan 5 millimeter regen gevallen. Ter vergelijking: in Groningen en Drenthe hebben buien lokaal voor wel 60 tot 80 millimeter regen gezorgd.

Met 211 uren zon was het ook wat zonniger dan normaal, meldt Weeronline. De gemiddelde temperatuur in De Bilt komt met nog twee zomerse dagen in het verschiet uit op 17,5 graden. Daarmee wordt het de op vijf na warmste juni sinds de start van de weermetingen in 1901. Dit hoge maandgemiddelde wordt vooral veroorzaakt door veel zachte nachten. Vorig jaar beleefde Nederland de warmste junimaand die ooit is gemeten.

In een paar delen van Nederland moet extra worden opgepast voor natuurbranden. Het gaat om de gebieden Zeeland, Midden- en West-Brabant, Noord- en Oost-Gelderland en Noord-Holland-Noord.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!