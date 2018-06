Verdachte 'kroongetuigemoord' gelinkt aan motorclub raketaanval Panorama

Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. De 34-jarige man uit Den Haag is volgens justitie niet de schutter geweest, maar wordt wel vervolgd voor wapenbezit. Hij werd in eerste instantie verdacht van medeplichtigheid.

Het is niet bekend welke rol de verdachte van de 'kroongetuigemoord' in de motorclub heeft. Volgens de krant gaat het om een lid. De man die is opgepakt voor het beschieten van de redacties van onder meer Panorama en Nieuwe Revu, is president van Chapter Silencio van de motorclub. Dit is een afdeling in Woerden.

De motorclub Caloh Wagoh Main Triad bestaat slechts twee jaar en heeft meerdere chapters verspreid over het midden en zuiden van Nederland.

Liquidatie

De broer van de kroongetuige is op 29 maart in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Amper een week hiervoor was bekendgemaakt dat Nabil B. zou gaan getuigen in meerdere onderzoeken naar liquidaties.

De voorheen vrij onbekende motorclub lijkt de laatste periode in meerdere conflicten in de onderwereld op te duiken. Zo zouden twee verdachten van de liquidatie van crimineel Jaïr Wessels ook aan Caloh Wagoh Main Triad gelieerd zijn, meldt onder meer Het Parool. Deze liquidatie vond in juli 2017 plaats nabij het station van Breukelen.

