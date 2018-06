NK scootmobiel volgend jaar aangepast vanwege gebroken heup deelnemer

"De ouderen waren bloedfanatiek", zei directeur Jan Romme tegen omroep NH. Hij organiseerde het evenement in het verleden vaker, maar zag niet eerder dezelfde verbetenheid bij de deelnemers. "Dit keer waren ze van tevoren getraind."

Dat gold echter niet voor elke coureur. Volgens Romme waren de ongelukken vooral te wijten aan de onervarenheid van enkele van de racers en een scherpe bocht in het circuit. Wat op een fietsstuur een rem is, is bij de elektrische rolstoelen juist het 'gaspedaal'. Dat leverde voor verschillende deelnemers problemen op.

"Toen we dat merkten, hebben we het parcours stilgelegd en de maximale snelheid van 17 kilometer per uur begrensd naar 9 kilometer per uur", zegt Romme. Die maatregel kwam echter te laat voor de oudste deelnemer, die op dat moment zijn heup al had gebroken. De man zei vanaf zijn brancard desondanks blij te zijn dat hij had meegedaan, aldus de directeur, die toegaf dat de bejaarde man eigenlijk lichamelijk te kwetsbaar was om mee te doen.

Op de editie van volgend jaar zal de scherpe bocht niet terugkeren in het parcours en blijft ook de maximumsnelheid op 9 kilometer per uur. Romme: "Dan is het net alsof je naar schildpadden zit te kijken, maar dat kan zelfs ook leuk zijn."