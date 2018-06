Rijkswaterstaat waarschuwt voor verkeersdrukte rondom Rotterdam

Op de A16 richting Breda loopt het verkeer daardoor ook vast. "We verwachten dat het rond Rotterdam een chaotische avondspits wordt", zegt een woordvoerder van de wegbeheerder.

In de tunnel ten zuiden van Barendrecht botsten woensdagmiddag drie vrachtwagens en acht personenauto's tegen elkaar. De weg blijft naar verwachting nog uren dicht in zuidelijke richting.

Vijf mensen raakten gewond door het ongeluk. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de vier anderen zijn ter plaatse behandeld.

De tunnel was enige tijd in beide richtingen afgesloten. In de loop van de middag ging de tunnel in de richting Rotterdam weer open. Aan de andere kant wordt nog "hard onderzocht en schoongemaakt", aldus Rijkswaterstaat. Het streven is om de tunnel om 19.00 uur vrij te geven.

Verkeer richting het zuiden kan over de A16 omrijden via de Moerdijkbrug, maar daar staan dus wel files. Ook is de Kiltunnel tussen 's-Gravendeel en Dordrecht, onderdeel van de N217, tijdelijk tolvrij.

