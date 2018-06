Vijf gewonden door ongeluk Heinenoordtunnel A29

Volgens de politie botsten in de tunnelbuis richting Bergen op Zoom drie vrachtwagens en acht personenauto's tegen elkaar. De tunnel in de A29 werd in beide richtingen afgesloten.

In de loop van de middag ging de tunnel in de richting Rotterdam weer open. Aan de andere kant wordt nog "hard onderzocht en schoongemaakt", aldus Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het daar nog tot 19.00 uur gaat duren, laat de ANWB weten.

Verkeer richting het zuiden kan over de A16 omrijden via de Moerdijkbrug. Ook is de Kiltunnel tussen 's-Gravendeel en Dordrecht, onderdeel van de N217, tijdelijk tolvrij.

Om slachtoffers te helpen, werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen.

