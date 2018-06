Celstraf en rijverbod voor man die echtpaar doodreed in Tilburg

D. zou minstens 72 kilometer per uur hebben gereden, toen hij de 62-jarige man en 59-jarige vrouw aanreed terwijl zij te voet wilden oversteken. Op de Bredaseweg is 50 kilometer per uur toegestaan.

Het is niet de eerste keer dat D. is betrapt op hardrijden. De automobilist was in juni en in augustus van 2016 ook al gepakt voor snelheidsovertredingen van meer dan 30 kilometer per uur. Hij was zijn rijbewijs daarom ook al twee maanden kwijt geweest.

Door voortdurend snelheidsovertredingen te begaan, was het wachten op een ongeval, oordeelde de rechter. Bovendien oordeelde de rechtbank dat hij te weinig aandacht had voor de weg.

Na het ongeval reed D. door. Hij meldde zich pas op het politiebureau toen zijn broer was opgepakt. D. reed in de auto van zijn broer.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vijftien maanden cel geëist. Het OM oordeelde strenger over de mate waarin de man schuldig is aan het dodelijk ongeluk.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!