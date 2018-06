Appartementen Poeldijk vanwege brandschade weken onbewoonbaar

Het merendeel van de bewoners zijn senioren. De bewoners verblijven tot die tijd in een hotel of bij familie of bekenden. "Er zal per woning bekeken worden wanneer iemand terug kan'', aldus de gemeentewoordvoerder.

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag 122 woningen ontruimd, omdat in het gebouw dikke zwarte rook hing. De brand in het complex was snel geblust. Drie bewoners moesten naar het ziekenhuis worden gebracht, omdat ze veel rook hadden ingeademd. Verder is niemand gewond geraakt.

De politie Westland vermoedt dat de brand is aangestoken, deze conclusie werd maandag getrokken na een onderzoek in het appartementencomplex.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!