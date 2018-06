Ontneming van 20 miljoen euro dreigt voor coffeeshop The Grass Company

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat becijferd in een rapportage, bevestigt advocaat Sidney Smeets namens The Grass Company donderdag na berichtgeving door het Brabants Dagblad. Het OM bevestigt dat er een ontnemingsprocedure is ingezet, maar gaat nog niet in op bedragen.

The Grass Company en de bedrijfsleiding worden vervolgd voor witwassen, oplichting, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Oprichter Johan van Laarhoven is een van de verdachten. Hij is in 2014 op basis van informatie van het Nederlandse OM in Thailand gearresteerd en zit daar sindsdien vast voor witwassen.

Als de gedoogvoorwaarden inderdaad zijn overtreden, dan heeft de coffeeshopketen volgens het OM-onderzoek in totaal meer dan 20 miljoen euro illegaal omgezet. Advocaat Smeets benadrukt dat het om de omzet gaat en niet om de winst.

Het Brabants Dagblad schrijft dat de ontnemingsprocedure betrekking heeft op twee geheime voorraadplaatsen van de coffeeshop. De politie heeft die plekken in Den Bosch (2011) en in Tilburg (2014) ontdekt.

Het gerechtshof oordeelde in 2015 dat de voorraadplaats in Den Bosch noodzakelijk was om de coffeeshops in de stad van waren te voorzien. Er werd geen straf opgelegd. De zaak over de voorraadplaats in Tilburg is nog niet behandeld.

