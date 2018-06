Studenten ontevreden over Engelse taalbeheersing docenten

Meer dan 270.000 studenten hebben de enquête ingevuld. "De tevredenheid over internationalisering daalt licht en blijft zeer laag. Zeker nu internationalisering een steeds grotere rol speelt op instellingen is dit zorgwekkend. Het moet vanzelfsprekend zijn dat wanneer je voor een Engelstalige opleiding kiest, je docenten goed Engels spreken", zegt voorzitter Tom van den Brink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het aandeel studenten dat tevreden is over internationalisering bedraagt dit jaar 51,8 procent. Het aandeel is daarmee in 2018 iets kleiner dan in 2017, toen het percentage 52,2 procent bedroeg.

Ook over de aansluiting van studieprogramma's op de arbeidsmarkt maakt de grootste belangenorganisatie van hbo- en wo-studenten zich zorgen. Het aantal studenten dat daarover tevreden is met ruim 2 procent afgenomen.

Uit de enquête blijkt daarnaast dat bijna een kwart van de studenten ontevreden is over de gehele eigen opleiding. "Opnieuw blijkt dat studenten niks merken van beloofde kwaliteitsverbeteringen, omdat er alleen maar bezuinigd wordt. De minister moet haar beloftes nakomen en investeren, zodat studenten het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben", zegt voorzitter Geertje Hulzebos van de Landelijke Studentenvakbond.

Internationaliseren

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) stelde eerder deze maand dat het hoger onderwijs en het mbo verder moeten kunnen internationaliseren. Dat mag alleen als het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen, aldus de minister.

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren meer buitenlandse studenten aan. Er wordt op universiteiten vaker in het Engels college gegeven. Dit gebeurt vooral bij universitaire masters

Van Engelshoven wil internationalisering aanmoedigen, omdat het de Nederlandse wetenschap, kenniseconomie en student ten goede zou komen. Een opleiding mag verengelsen als dat de kwaliteit ten goede komt en Nederlandse studenten niet in de knel komen.